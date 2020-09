Encore une conséquence du coronavirus ! Venu d'Amérique en février, Olli 2.0 a dû patienter de longs mois avant de pouvoir enfin entamer, en primeur dans le monde hospitalier, des navettes autonomes entre l'hôpital gantois Maria Middelares et l'arrêt de tram le plus proche, distant de 600 mètres.

Une courte distance, certes, mais un tiers environ des patients ou visiteurs de la clinique sont âgés de plus de 65 ans. Bardé de caméras et de capteurs, imprimé en 3D à 80%, l'engin est entièrement électrique, possède une vue à 360°, une plateforme amovible qui permet l'embarquement de fauteuils roulants et peut transporter jusqu'à huit personnes. En principe, ce type de véhicule peut atteindre 40 km/h heure mais, sur le site, sa vitesse sera limitée à 15 km/h. Scannant de manière permanente son environnement, Olli 2.0 se déplace sans l'aide de personne. Mais afin de rassurer les passagers, un steward les accompagne pour l'instant à chaque voyage. L'appareil a coûté 360.000 euros soit, selon les calculs de l'hôpital, un euro par passager transporté.