Après sept années passées au Vif, dont il était rédacteur en chef adjoint, Olivier Mouton rejoint l'hebdomadaire Trends-Tendances.

Il sera chargé de la coordination éditoriale du site internet, en partenariat avec Vincent Genot, rédacteur en chef adjoint de la newsroom de Roularta. Son ambition consistera aussi à développer un partenariat accru entre le magazine et la chaîne de télévision Canal Z. Enfin, il apportera un appui rédactionnel dans le magazine.

Après avoir travaillé à La Libre, au Soir et au Vif, il s'agit d'un nouveau défi dans la presse francophone. "Je rejoins l'équipe de Trends-Tendances avec l'envie de contribuer à son développement d'audience et de participer au média le plus en phase avec la nécessité d'une dynamisation de la Wallonie et de Bruxelles", explique-t-il.

Par ailleurs, Mélanie Geelkens, jusqu'ici journaliste pour Le Vif, rejoint la newsroom, en tant que responsable éditoriale du vif.be. "Je suis ravie et enthousiaste de contribuer à la transformation digitale du Vif et impatiente de relever ce nouveau défi avec les équipes".

