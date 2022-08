Dans presque tous les secteurs, les candidats ont le choix entre diverses offres d'emploi et organisations. Mais tous les postes vacants ne sont pas faciles à remplir. Le premier semestre de l'année étant derrière nous, le début du mois de juillet est le moment idéal pour faire le point et examiner de plus près le nombre de postes vacants dans l'ingénierie. Jülide Tunali, senior manager dans la division engineering du cabinet de recrutement international Robert Walters, explique.

Augmentation substantielle

"Nous constatons que le nombre total d'offres d'emploi en Belgique a augmenté de 63% au cours des six derniers mois par rapport à la même période l'année dernière. Les postes vacants d'ingénieurs ont également augmenté de manière significative. Au cours du premier semestre 2022, selon Jobfeed, 48 % d'offres d'emploi en ingénierie de plus ont été publiées par rapport à la même période l'année dernière", explique Jülide.

Les profils d'ingénieurs les plus recherchés

"Cette augmentation des offres d'emploi a été particulièrement sensible dans le secteur de l'ingénierie pour les postes d'ingénieur PLC (80 %), d'ingénieur en procédés (73 %) et d'ingénieur des coûts (62 %). Ce dernier est un professionnel qui s'occupe de calculer la quantité de matériaux nécessaires aux travaux de construction et leur coût. Cette position est principalement occupée par des ingénieurs civils. Les ingénieurs électriciens et les planificateurs techniques figurent également en bonne place sur les listes de souhaits des organisations. Il y a eu respectivement 39 % et 46 % de plus de postes vacants pour ces fonctions en 2022 qu'au cours des six premiers mois de 2021", précise Jülide.

Métiers en pénurie

"Le fait que ces professions soient plus souvent recherchées n'est pas une coïncidence", déclare Jülide. "Le monde est en perpétuelle évolution et la technologie joue un rôle de plus en plus important. Il n'est pas étonnant que le besoin de profils techniques soit élevé. Sans eux, une organisation ne peut pas fonctionner sans difficulté et il est presque impossible de suivre le rythme d'une société qui évolue rapidement. La liste des métiers en pénurie du VDAB comprend également de nombreux emplois techniques. Rien que dans le top 10, on trouve plusieurs profils techniques tels que technicien d'installations industrielles, installateur électrotechnique industriel et ingénieur de projet maintenance & ingénierie."

Les ingénieurs électriciens et les planificateurs techniques figurent en bonne place sur les listes de souhaits des organisations.

Point culminant en mai

Ces derniers mois, le nombre d'offres d'emploi pour les profils d'ingénieurs a connu un pic très net au cours du mois de mai. Jülide : "En raison de la pénurie actuelle sur le marché du travail, les employeurs sont contraints d'élargir leurs recherches et sont également ouverts aux jeunes diplômés. Les étudiants qui quittent l'école en été sont bombardés d'offres d'emploi intéressantes dans les mois qui précèdent. De plus en plus, nous constatons que les étudiants en ingénierie ont déjà signé un contrat de travail avant même d'avoir reçu leur diplôme".

Distribution inégale

Bien que le nombre de postes d'ingénieurs vacants soit en augmentation, on constate qu'ils sont encore trop peu pourvus par des femmes. Seuls 14% des ingénieurs en Belgique sont des femmes. Il est donc absolument nécessaire de s'attaquer à cette inégalité. Le fait que davantage de femmes optent pour l'ingénierie et d'autres emplois techniques serait déjà un pas dans la bonne direction. Les écoles peuvent jouer un rôle important à cet égard, en sensibilisant les étudiantes à cette inégalité dès le départ. Trop peu d'efforts sont actuellement déployés pour lutter contre les idées fausses sur les garçons et les filles dans le domaine des sciences. Mais une amélioration est en vue, car de plus en plus de filles choisissent les programmes STEM. Espérons que dans quelques années, nous verrons également l'équilibre entre hommes et femmes sur le marché du travail se stabiliser", conclut Jülide.

Augmentation substantielle "Nous constatons que le nombre total d'offres d'emploi en Belgique a augmenté de 63% au cours des six derniers mois par rapport à la même période l'année dernière. Les postes vacants d'ingénieurs ont également augmenté de manière significative. Au cours du premier semestre 2022, selon Jobfeed, 48 % d'offres d'emploi en ingénierie de plus ont été publiées par rapport à la même période l'année dernière", explique Jülide. Les profils d'ingénieurs les plus recherchés "Cette augmentation des offres d'emploi a été particulièrement sensible dans le secteur de l'ingénierie pour les postes d'ingénieur PLC (80 %), d'ingénieur en procédés (73 %) et d'ingénieur des coûts (62 %). Ce dernier est un professionnel qui s'occupe de calculer la quantité de matériaux nécessaires aux travaux de construction et leur coût. Cette position est principalement occupée par des ingénieurs civils. Les ingénieurs électriciens et les planificateurs techniques figurent également en bonne place sur les listes de souhaits des organisations. Il y a eu respectivement 39 % et 46 % de plus de postes vacants pour ces fonctions en 2022 qu'au cours des six premiers mois de 2021", précise Jülide. Métiers en pénurie "Le fait que ces professions soient plus souvent recherchées n'est pas une coïncidence", déclare Jülide. "Le monde est en perpétuelle évolution et la technologie joue un rôle de plus en plus important. Il n'est pas étonnant que le besoin de profils techniques soit élevé. Sans eux, une organisation ne peut pas fonctionner sans difficulté et il est presque impossible de suivre le rythme d'une société qui évolue rapidement. La liste des métiers en pénurie du VDAB comprend également de nombreux emplois techniques. Rien que dans le top 10, on trouve plusieurs profils techniques tels que technicien d'installations industrielles, installateur électrotechnique industriel et ingénieur de projet maintenance & ingénierie." Point culminant en mai Ces derniers mois, le nombre d'offres d'emploi pour les profils d'ingénieurs a connu un pic très net au cours du mois de mai. Jülide : "En raison de la pénurie actuelle sur le marché du travail, les employeurs sont contraints d'élargir leurs recherches et sont également ouverts aux jeunes diplômés. Les étudiants qui quittent l'école en été sont bombardés d'offres d'emploi intéressantes dans les mois qui précèdent. De plus en plus, nous constatons que les étudiants en ingénierie ont déjà signé un contrat de travail avant même d'avoir reçu leur diplôme". Distribution inégale Bien que le nombre de postes d'ingénieurs vacants soit en augmentation, on constate qu'ils sont encore trop peu pourvus par des femmes. Seuls 14% des ingénieurs en Belgique sont des femmes. Il est donc absolument nécessaire de s'attaquer à cette inégalité. Le fait que davantage de femmes optent pour l'ingénierie et d'autres emplois techniques serait déjà un pas dans la bonne direction. Les écoles peuvent jouer un rôle important à cet égard, en sensibilisant les étudiantes à cette inégalité dès le départ. Trop peu d'efforts sont actuellement déployés pour lutter contre les idées fausses sur les garçons et les filles dans le domaine des sciences. Mais une amélioration est en vue, car de plus en plus de filles choisissent les programmes STEM. Espérons que dans quelques années, nous verrons également l'équilibre entre hommes et femmes sur le marché du travail se stabiliser", conclut Jülide.