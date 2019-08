opinion

"Objectif Lune, le retour?"

Paul Vacca Romancier, essayiste et consultant

Dans un de ses "comic strips", l'illustrateur anglais Jeff Bezos, Elon Musk ou Google piaffent d'impatience de nous envoyer dans l'espace résume magistralement notre rapport à la Lune en trois cases. La première vignette "-4.500.000.000 avant JC - 1968" nous montre la surface de la Lune inhabitée. La deuxième vignette "1969-1972" fait apparaître deux cosmonautes en apesanteur et leurs vaisseaux spatiaux. Et la troisième "1973 - aujourd'hui" nous restitue la planète dans son vide sidéral. Une brève histoire de la Lune, soit trois petites années d'une présence très sporadique perdues dans l'immensité du temps. Et puis, plus rien.

Jeff Bezos (photo), Elon Musk ou Google piaffent d'impatience de nous envoyer dans l'espace.

Un peu comme si, en 1492, après Christophe Colomb, nous étions retournés deux trois fois sur le continent américain et puis, plus rien.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×