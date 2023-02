Le personnel de l'entreprise pharmaceutique Novartis basé à Vilvorde (Brabant flamand) et Puurs (Anvers) sera bientôt fixé sur son sort. Le pronostic des 55 emplois menacés va être revu à la baisse, a indiqué mercredi la direction. Le couperet final devrait tomber d'ici l'été 2023.

En avril dernier, le géant pharmaceutique suisse Novartis avait annoncé qu'il allait supprimer 8.000 postes dans le monde, soit un peu plus de 7% de ses effectifs, dans le cadre de la réorganisation de ses activités.

A l'époque, on parlait de 55 emplois menacés en Belgique. La phase d'information et de consultation de la procédure Renault avait été lancée au mois de juillet. Elle est à présent terminée et des emplois ont pu être sauvés. "Nous avons pu conserver un certain nombre d'emplois mais aussi créer de nouveaux postes au sein de notre nouvelle structure", explique Gina Volkaert, porte-parole de Novartis BeLux. "La restructuration touchera moins d'emplois que les 55 prévus".

L'écrémage devrait concerner principalement les employés du site de Vilvorde et un "petit nombre" d'employés occupant des fonctions de support sur le site de production sis à Puurs.

Au total, Novartis emploie environ 2.000 personnes en Belgique.

