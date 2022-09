A l'occasion d'un conseil d'entreprise extraordinaire, le groupe racheté récemment par Rossel et DPG a détaillé une nouvelle organisation interne destinée à booster sa transformation digitale.

Deux mois et demi à peine après sa nomination comme CEO, Guillaume Collard a présenté cette semaine la nouvelle structure interne destinée à propulser RTL Belgium dans une ère nouvelle. L'ambition est donc d'augmenter la valeur des marques, de développer une stratégie puissante des contenus dans le domaine de l'information, du divertissement, du sport et de la coproduction et surtout, d'accélérer la transformation numérique du groupe, la grosse faiblesse de la maison jusqu'ici. Pour ce faire, ô ironie de l'histoire, RTL Belgium va développer un mode de fonctionnement assez proche de la RTBF mais avec des nuances: création d'un pôle contenus destiné à alimenter le pôle médias. Pour ces derniers, il s'agit de trois médias et non plus de deux: TV, radio et digital. Le premier sera dirigé par Erwin Lapraille, actuel directeur général des radios, et le dernier par Julien Brassine. La radio se cherche encore officiellement un nouveau patron.Du côté des contenus qui seront dirigés par Guillaume Collard, quatre départements sont identifiés: news et magazines (avec sa tête Laurent Haulotte), sport (Vincenzo Ciuro vient d'arriver de Proximus TV pour le diriger), acquisitions (Laurent Bastin) et divertissements (Eusebio Larrea). L'idée est donc de partir des contenus indépendamment des médias mais d'ensuite maximaliser leur diffusion. Ces changements ont été bien accueillis par les syndicats qui parlent d' "une stratégie réfléchie, cohérente, audacieuse et à la hauteur de leurs attentes". Ils sont rentrés en vigueur ce jeudi 1er septembre. Aucun départ n'est à l'ordre du jour à l'exception de celui de Sandrine Gobbesso, la directrice générale de la TV et ancienne DRH qui avait piloté le plan de transformation Evolve en 2017.