Sept ans après avoir ouvert sa première librairie à Seattle, Amazon a décidé de retirer la prise.

Dans les prochains jours, l'ensemble des Amazon Bookstores ainsi que les Amazon 4-Star où sont vendus les produits les mieux notés en ligne et les pop-up présents dans certains centres commerciaux seront fermés par le leader mondial du commerce électronique. Soit 66 magasins américains et deux au Royaume-Uni. Amazon entend, en matière de vente physique, ne se concentrer que sur l'alimentaire (Amazon Fresh et Whole Food) et sur les vêtements (Amazon Style). Sans oublier les Amazon Go, ces petits magasins de proximité sans caissiers. Dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, la vente physique ne représente que 3%.