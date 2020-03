L'encours des crédits aux entreprises a atteint un nouveau sommet fin décembre, à 163,1 milliards d'euros, malgré une demande qui poursuit sa baisse. Le degré de refus au cours du dernier trimestre de 2019 s'est établi à un niveau plancher, indique mardi dans un communiqué la fédération du secteur financier (Febelfin).

L'encours des crédits aux entreprises a progressé de 3,6% entre fin 2018 et fin 2019, soit quelque 5,7 milliards d'euros. Cette croissance connaît cependant un tassement: elle avait atteint un pic en octobre 2018 (+8,2%) et était encore de +4,2% en septembre 2019.

Au quatrième trimestre de 2019, les entrepreneurs ont demandé 6,4% de crédits de moins qu'à la même période de l'année précédente. C'est la quatrième baisse consécutive. En termes de montant, la contraction a été plus importante: avec 7,2% de tassement, c'est la cinquième diminution consécutive enregistrée au niveau des montants, relève Febelfin.

Le degré de refus pour le dernier trimestre de l'année écoulée a été le plus bas jamais enregistré depuis le début des mesures trimestrielles en 2009, note encore la fédération sectorielle.

