La moitié des restaurants bruxellois ouverts en temps normal vont fermer leur portes lors du réveillon du Nouvel An, a confirmé la Fédération Horeca Bruxelles auprès de Belga.

"Il faut savoir qu'en temps normal, 50% des restaurants sont fermés à Bruxelles", explique le président de la Fédération Horeca Bruxelles, Fabian Hermans. "En cette période de restriction, la moitié des établissements ouverts vont faire du service à emporter et fermer leur porte ce soir." En Flandre, 34% des restaurants seront ouverts, comme le confirme une enquête menée par Horeca Vlaanderen. En Wallonie, aucun chiffre officiel n'a été communiqué, bien que la même tendance semble se dégager. Ces chiffres s'expliquent par l'heure de fermeture imposée par le Comité de concertation et fixée à 23h00. Nombreux sont donc les restaurateurs qui ont anticipé et développé le service à emporter, déjà très prisé lors du premier confinement.