Résultats annuels: 79 milliards d'euros de ventes et 14 milliards de bénéfice.

Le numéro un mondial du luxe LVMH a annoncé jeudi de nouveaux résultats record en 2022 avec des ventes de 79 milliards d'euros et un bénéfice net de 14 milliards d'euros, grâce à la forte hausse de l'activité en Europe et aux Etats-Unis.

"Nous abordons l'année 2023 avec confiance mais compte tenu des incertitudes actuelles, nous resterons vigilants et comptons (...) renforcer encore notre avance sur le marché mondial du luxe", déclare son PDG Bernard Arnault, cité dans un communiqué.

