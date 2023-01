Active depuis cinq ans, la plateforme de crowdlending BeeBonds signe une nouvelle année record et franchit la barre des 20 millions d'euros levés.

Bon bulletin pour BeeBonds qui termine 2022 sur de nouveaux chiffres en forte croissance. L'an dernier, la petite plateforme belge spécialisée dans le prêt participatif via émissions obligataires a collecté 20,2 millions d'euros et financé 21 projets, contre 17 en 2021. Soit un bond en termes de fonds récoltés de 26 % par rapport à 2021 qui avait déjà été une année record. Quant aux nombre d'investisseurs qui utilisent la plateforme, il est en progression de 70 %.

Croissance continue

CEO et co-fondateur de BeeBonds, Joël Duysan analyse bien sûr positivement ce nouveau bond malgré la conjoncture difficile : "Chaque année, depuis notre création en 2017, nous battons le record de l'année précédente." Au total, BeeBonds a ainsi permis de financer en cinq années d'existence 60 projets pour un montant total de 61,3 millions d'euros. Les montants déjà remboursés se montent à 16 millions d'euros, soit un gros quart du volume financé. "C'est important parce que cela montre que le système fonctionne, sachant aussi que BeeBonds est une plateforme indépendante alors que les autres plateformes de crowdlending s'appuient sur un partenaire institutionnel ", note Joël Duysan précisant que les projets financés par BeeBonds ont en plus généré chaque année environ deux millions d'intérêt payés aux investisseurs.

Internationalisation

Le CEO de BeeBonds souligne également que les capitaux collectés l'an dernier représentent selon lui 20 % du total des montants récoltés en Belgique en 2022 par les principaux acteurs du crowdlending (Look & Fin, Bolero, Ecco Nova,...). Par ailleurs, l'année écoulée a également été marquée pour la plateforme et sa petite équipe par un début d'internationalisation, avec des projets financés en France, au Luxembourg et en Espagne. "Notre désir est de proposer une diversification géographique pour le financement de projets résidentiels principalement au Luxembourg dans un premier temps et ensuite en Espagne, au Portugal, etc. : partout où les banques ne prêtent plus", précise Joël Duysan.

Bon bulletin pour BeeBonds qui termine 2022 sur de nouveaux chiffres en forte croissance. L'an dernier, la petite plateforme belge spécialisée dans le prêt participatif via émissions obligataires a collecté 20,2 millions d'euros et financé 21 projets, contre 17 en 2021. Soit un bond en termes de fonds récoltés de 26 % par rapport à 2021 qui avait déjà été une année record. Quant aux nombre d'investisseurs qui utilisent la plateforme, il est en progression de 70 %.Croissance continueCEO et co-fondateur de BeeBonds, Joël Duysan analyse bien sûr positivement ce nouveau bond malgré la conjoncture difficile : "Chaque année, depuis notre création en 2017, nous battons le record de l'année précédente." Au total, BeeBonds a ainsi permis de financer en cinq années d'existence 60 projets pour un montant total de 61,3 millions d'euros. Les montants déjà remboursés se montent à 16 millions d'euros, soit un gros quart du volume financé. "C'est important parce que cela montre que le système fonctionne, sachant aussi que BeeBonds est une plateforme indépendante alors que les autres plateformes de crowdlending s'appuient sur un partenaire institutionnel ", note Joël Duysan précisant que les projets financés par BeeBonds ont en plus généré chaque année environ deux millions d'intérêt payés aux investisseurs.InternationalisationLe CEO de BeeBonds souligne également que les capitaux collectés l'an dernier représentent selon lui 20 % du total des montants récoltés en Belgique en 2022 par les principaux acteurs du crowdlending (Look & Fin, Bolero, Ecco Nova,...). Par ailleurs, l'année écoulée a également été marquée pour la plateforme et sa petite équipe par un début d'internationalisation, avec des projets financés en France, au Luxembourg et en Espagne. "Notre désir est de proposer une diversification géographique pour le financement de projets résidentiels principalement au Luxembourg dans un premier temps et ensuite en Espagne, au Portugal, etc. : partout où les banques ne prêtent plus", précise Joël Duysan.