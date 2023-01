Le holding réalise une nouvelle augmentation de capital de 4,3 millions emmenée par les deux invests wallons. Et Bruno Colmant rejoint son conseil d'administration.

Moins d'un an après avoir levé 4,1 millions, Newtree Impact, le holding spécialisé dans les investissements à impact dans l'agroalimentaire, a réalisé une nouvelle levée de fonds emmenée par Noshaq et IMBC Spinnova, deux invests wallons qui étaient déjà montés au capital l'an dernier. Cette nouvelle levée de fonds, qui devrait être actée devant notaire ce jeudi 26 janvier, est d'un montant de 4,3 millions d'euros. Noshaq en prend 2, IMBC Spinnova 1, et le solde est dans les mains d'autres actionnaires historiques: Whitestone, les familles De Pauw, Vaxelaire, Lippens, De Ryckere et deux membres du management. Cette augmentation s'effectue à un prix qui valorise la société à environ 11 millions d'euros, soit davantage que la capitalisation boursière (la société est cotée sur Euronext Access avec une capitalisation avoisinant les 6 millions). Noshaq devient ainsi l'actionnaire prépondérant de Newtree Impact. Les liens avec l'invest liégeois ne sont d'ailleurs pas seulement capitalistiques: Newtree vient en effet de participer au tour de table chapeauté par Noshaq qui a permis de financer la start-up Algama. Cette société liégeoise développe un produit à base d'algues qui est un substitut bon marché aux oeufs et qui devrait créer une trentaine d'emplois. Ce nouvel appel aux actionnaires intervient pour Newtree Impact après une année 2022 très active. "Nous avons doublé l'an dernier à la fois le nombre de nos lignes d'investissement et les montants investis", explique le CEO de Newtree Impact, Benoît de Bruyn. Avec un dernier investissement réalisé en 2022 mais non encore annoncé, le holding voit ses lignes passer de 6 à 12, pour un volume investi de 4 millions d'euros (contre 2 millions en 2021). "Cet argent frais devrait nous donner pour les mois à venir une force de frappe de 5 millions d'euros, ajoute Benoît de Bruyn, soit la possibilité de réaliser quatre ou cinq investissements supplémentaires ou de compléter de nouveaux tours de table de sociétés dans lesquelles nous sommes déjà." Les cibles ne manquent pas. "Il y en a énormément et c'est le principal problème, ajoute le CEO. Le montant des cibles sur lesquelles nous travaillons dépasse largement celui de nos fonds. Cette augmentation n'est donc qu'une étape supplémentaire dans notre croissance." Le CEO indique par ailleurs que ce développement devra l'amener à réfléchir à sa nouvelle structure. Mais Newtree Impact restera une société cotée. "Notre vocation n'est certainement pas de quitter la Bourse. Elle est de donner accès à l'investissement à impact, avec une structure de coût réduite et très raisonnable par rapport à ce qui se fait dans l'industrie. Cela fait partie de nos engagements", affirme Benoît de Bruyn. Newtree Impact a par ailleurs décidé de faire entrer Bruno Colmant dans son conseil en qualité d'administrateur indépendant. "Nous cherchions un économiste sensible à la cause climatique et permettant de nous aider dans l'accès à la finance verte", précise Benoît de Bruyn.