La compagnie aérienne à bas coûts Norwegian Air Shuttle va acheter 50 Boeing 737 MAX au terme d'un accord conclu avec le constructeur aéronautique américain, qui inclut une option sur 30 autres appareils du même type, a-t-elle annoncé lundi.

Les 50 avions neufs seront livrés entre 2025 et 2028, soit à peu près au moment où les accords actuels de location d'appareils arriveront à leur terme, a indiqué la compagnie, qui a échappé in extremis au dépôt de bilan l'an dernier.

Cette commande est une bonne nouvelle pour le Boeing 737 MAX, modèle phare du constructeur américain qui avait été cloué au sol pendant vingt mois à la suite de deux accidents mortels rapprochés et qui reprend graduellement du service depuis fin 2020.

Norwegian et Boeing sont par ailleurs engagés dans un bras de fer depuis plusieurs années, le transporteur norvégien ayant lancé des poursuites judiciaires contre le géant américain pour obtenir des dédommagements à la suite de déboires rencontrés avec ses 737 MAX et ses long-courriers 787 Dreamliner. La compagnie low cost n'a pas précisé lundi si sa nouvelle commande s'inscrivait dans le cadre d'une résolution du conflit. L'accord, a-t-elle souligné, reste sujet à des conditions qu'elle espère voir levées d'ici à la fin juin.

Norwegian, qui exploite actuellement 61 appareils, prévoit de monter en cadence et d'en avoir 70 en exploitation cet été puis 85 au cours de l'été 2023.

Plombée par une expansion trop ambitieuse, des problèmes techniques avec sa flotte et la pandémie de Covid-19, la compagnie avait évité de justesse la faillite l'an dernier au prix d'une vaste restructuration qui l'avait notamment conduite à renoncer à ses activités intercontinentales, à réduire sa flotte et à annuler de nombreuses commandes. La société se concentre d'ailleurs actuellement sur la reconstruction de son réseau régional.

Pour Boeing, cette commande confirme le renouveau du 737 MAX dont le transporteur britannique IAG, maison mère de British Airways, vient aussi de commander 50 exemplaires avec une option sur 100 autres.

