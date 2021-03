Des fondateurs de Norwegian annoncent la création de Norse Atlantic Airways.

C'est ce qu'on appelle avoir du culot. Quelques semaines après l'arrêt des vols long-courriers de Norwegian dans l'optique de sa survie, voici qu'une bonne partie des fondateurs de Norwegian annoncent la création de Norse Atlantic Airways. Une compagnie norvégienne qui, à partir de décembre prochain, va faire du long-courrier low cost entre les Etats-Unis (New York, Miami et Los Angeles) et l'Europe (Londres, Oslo et Paris) à l'aide de Boeing 787. Soit les mêmes vols et appareils que Norwegian... Derrière cette nouvelle compagnie, on retrouve Bjørn Tore Larsen dont l'entreprise fournissait des pilotes et du personnel de cabine à Norwegian ainsi que Bjørn Kjos, l'ancien CEO de Norwegian.