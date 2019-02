Nombre de faillites au plus bas pour un mois de janvier en Wallonie depuis plus de 10 ans

Trois entreprises de plus de 100 travailleurs ont fait faillite en janvier en Belgique, ce qui est davantage qu'au cours de toute l'année 2018 (deux faillites de ce type), souligne Graydon. Il s'agit d'Helio Charleroi (207 emplois), New Look Belgium (153) et Frima (114).

En Wallonie, le nombre d'entreprises ayant mis la clef sous le paillasson est en fort recul en janvier: -41%, à 173 faillites, ce qui est le nombre le plus bas depuis au moins 10 ans. En revanche, les dépôts de bilan ont augmenté, de 5,6% en Flandre, à 470, et atteignent même un record à Bruxelles, avec 264 faillites (+5,48%).

Les faillites survenues en janvier menacent un nombre élevé de 1.858 emplois (+16,4%), soit 737 en Flandre, 647 en Wallonie et 474 à Bruxelles. Par secteur d'activités, c'est l'horeca (171) qui a connu le plus de faillites lors de ce premier mois de l'année, devant la construction (161) et le commerce de détail (100).