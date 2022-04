Nokia va quitter la Russie, a annoncé l'équipementier télécoms finlandais mardi, au lendemain de la décision de son concurrent Ericsson de suspendre indéfiniment ses activités dans le pays.

Le fournisseur de réseaux de télécoms mobiles, qui avait déjà suspendu ses livraisons dans le pays début mars, "peut désormais annoncer qu'il va quitter le marché russe", indique-t-il dans un communiqué. Cette décision va se traduire par une provision de 100 millions d'euros dans les comptes de Nokia au premier trimestre, publiés à la fin du mois, indique le groupe. La Russie a représenté "moins de 2%" du chiffre d'affaires de Nokia en 2021 et le groupe dit maintenir ses prévisions financières pour 2022 "du fait de la forte demande dans d'autres régions".

Lundi, son concurrent suédois Ericsson avait annoncé suspendre indéfiniment ses activités en Russie et mettre ses 600 employés en congés payés. Le départ des deux poids lourds occidentaux laisse la voie libre au numéro un mondial, le Chinois Huawei - les trois groupes se partagent l'essentiel du marché d'installation des réseaux 4G et 5G à travers le monde. Des centaines d'entreprises principalement occidentales ont annoncé la suspension de leurs activités ou leur départ de Russie depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février et les importantes sanctions frappant Moscou.

Le fournisseur de réseaux de télécoms mobiles, qui avait déjà suspendu ses livraisons dans le pays début mars, "peut désormais annoncer qu'il va quitter le marché russe", indique-t-il dans un communiqué. Cette décision va se traduire par une provision de 100 millions d'euros dans les comptes de Nokia au premier trimestre, publiés à la fin du mois, indique le groupe. La Russie a représenté "moins de 2%" du chiffre d'affaires de Nokia en 2021 et le groupe dit maintenir ses prévisions financières pour 2022 "du fait de la forte demande dans d'autres régions". Lundi, son concurrent suédois Ericsson avait annoncé suspendre indéfiniment ses activités en Russie et mettre ses 600 employés en congés payés. Le départ des deux poids lourds occidentaux laisse la voie libre au numéro un mondial, le Chinois Huawei - les trois groupes se partagent l'essentiel du marché d'installation des réseaux 4G et 5G à travers le monde. Des centaines d'entreprises principalement occidentales ont annoncé la suspension de leurs activités ou leur départ de Russie depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février et les importantes sanctions frappant Moscou.