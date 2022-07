Un partenariat avec Shell va permettre à l'enseigne de faire son entrée en Flandre puisque huit magasins y sont prévus.

Tordons d'abord le cou à un canard : Night & Day n'est pas une chaîne de night shops ! C'est un réseau d'une centaine de magasins situés très majoritairement en Wallonie et un peu à Bruxelles (six enseignes) ouverts de 6 h à minuit. Le groupe a été lancé il y a 30 ans à Namur où est toujours installé le siège social. Mais le petit magasin des débuts a bien grandi puisque Night & Day (la vaste majorité des magasins sont intégrés et pas franchisés) occupe 400 ETP et génère un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros. Philippe Clinet et Vincent Dardenne, les deux fondateurs, qui sont aussi propriétaires de l'hôtel Royal Snail et du magasin de vins et spiritueux Wine and More à Namur, viennent de signer un partenariat avec Shell. Le contrat prévoit l'ouverture de 24 Night & Day au sein des stations-services du pétrolier anglo-néerlandais. Il va permettre à l'enseigne de faire son entrée en Flandre puisque huit magasins y sont prévus. Ces 24 nouveaux sites seront ouverts dans les deux ans, à raison d'un par mois. Une extension du contrat est possible.