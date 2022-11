L'édition 2023 du Gault&Millau, dévoilée ce lundi, célèbre la formidable créativité culinaire flamande mais elle témoigne aussi de la bonne forme des établissements wallons avec de jolies progressions et le titre de Sommelier de l'année.

Ce lundi après-midi à Brussels Expo s'est déroulée la présentation de la cuvée 2023 du Gault&Millau Belux. Elle a, une fois de plus, mis en lumière l'extraordinaire génération de chefs trentenaires dont peut s'enorgueillir la Flandre. Après Thierry Theys (Nuance à Duffel) l'an dernier, c'est l'Anversois Nick Bril qui a été sacré Chef de l'année 2023. Au Jane, dans un décor magnifique, Nick Bril propose une expérience totale et inventive qui suppose de rester quatre heures à table et de déguster entre 15 et 18 plats suivant l'inspiration du chef. Dans la foulée de ce titre mérité, The Jane a été propulsé au sommet belge avec 18,5 et quatre toques. Il n'y a plus guère que Peter Goossens, le taulier de notre gastronomie (Hof Van Cleve - 19,5), et San Degeimbre (L'Air du Temps - 19) pour faire mieux. Génération flamande dorée disions-nous ? Oui car ce lundi, Tim Boury, tri-étoilé l'an dernier par Michelin, a, lui aussi, rejoint le cercle très fermé des 18,5. Quant à Glenn Verhasselt du Sir Kwinten à Lennik, s'il a raté, de façon incompréhensible la deuxième étoile l'an dernier, il voit sa cuisine progresser à 17/20 (tout comme Yves Mattagne dans sa deuxième année à la Villa). Enfin, Willem Hiele, l'autre surdoué flamand, voit son nouvel établissement ostendais directement gratifié de 15/20.

Du côté francophone, on a accueilli, avec plaisir, la nomination d'Elliott Van de Velde et de son Entropy au concept durable épatant comme découverte bruxelloise de l'année et l'entrée fracassante de la nouvelle Grappe d'Or (Arlon) à 15,5. L'établissement de Clément Petitjean et Monia Aouini reçoit, en outre, le titre du plus beau restaurant design. Même plaisir pour le titre de Gastro-Bistro de l'année attribué à F-X et Hanna, le duo à la tête du Bistrot Blaise à Marche-en-Famenne ou pour celui de Sommelier de l'année décerné à Maxime Sanzot (Racines à Floreffe). Nous avons vu Maxime à l'oeuvre lors de la finale du Meilleur Sommelier de Belgique à Anvers il y a peu et il ne fait aucun doute que ce titre-là, décerné par la Guilde des Sommeliers de Belgique au terme d'un concours éprouvant, lui reviendra aussi un jour.

Signalons encore les belles progressions de l'Eau Vive à Arbre (17,5), de Toma à Liège (17), d'Hors-Champs à Gembloux (16), de l'Horizon à Chaumont-Gistoux (15 et titre de jeune chef wallon de l'année pour Alexandre Ciriello), de Wine in the City à Jette (15,5) du Quai n°4 à Ath (14,5), d'Isabelle Arpin à Bruxelles (14,5), de La Bonne Chère à Bruxelles (14,5 et titre de jeune chef bruxellois de l'année pour Alexandru Sapco), de Monsieur V à Linkebeek (13,5) ou d'Osmose à Mons (13,5).

Le guide comporte, cette année, plus de 1.380 adresses dont 125 nouveautés. Il est en vente en librairie au prix de 34 euros.

