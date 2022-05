Le holding durable a investi 500.000 euros dans l'entreprise catalane Cubiq Foods.

Newtree Impact, le holding dirigé par Benoît Debruyn et qui investit dans l'alimentation durable a réalisé un nouvel investissement en Espagne.

Le holding belge a pris une participation dans Cubiq Foods, une jeune entreprise fondée fin 2018. Cubiq Food s'est spécialisée dans les graisses alternatives d'origine végétale pour l'industrie alimentaire.

Dans ce tour de table qui a permis de lever 5,75 millions d'euros, Newtree Impact a apporté 500.000 euros et se retrouve aux côtés de deux autres partenaires, le grand fonds américain Cargill et Moira Capital Partners, un actionnaire historique de Cubiq Foods.

Basée dans la région de Barcelone, Cubiq Food occupe 50 personnes et développe trois lignes de produits.

La principale a été lancée l'an dernier. Il s'agit d'un substitut de graisse animale à base de plantes. A côté de ses qualités gustatives, ce produit a l'avantage d'utiliser beaucoup moins d'huile et d'avoir un faible apport en calories et en graisses saturées. Il est, explique Cubiq Food, "une alternative viable aux graisses animales dans les viandes transformées, les produits laitiers, les sauces, les produits de boulangerie et de confiserie, les sucreries et les graisses végétales saturées (comme l'huile de coco) utilisées dans les produits alimentaires végétaliens".

Le nouveau produit est désormais en phase de commercialisation en Espagne, au Royaume-Uni, en Irlande et aux États-Unis. C'est notamment pour aider à cette expansion commerciale aux Etats-Unis que cette augmentation de capital a été décidée.

