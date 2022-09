La conjoncture actuelle a placé le pouvoir entre les mains des travailleurs, qui sont très recherchés par des employeurs qui peinent à recruter. Et cela se voit dans l'augmentation des CDI.

Partena Professional, une société belge qui accompagne les entrepreneurs, a publié ce 23 septembre une étude chiffrée qui montre que le nombre de jeunes diplômés recrutés en contrat à durée indéterminée (CDI) a augmenté par rapport à l'an dernier.

Ainsi, de mai à juillet 2021, 48,05% des jeunes diplômés ont été recrutés en CDI. En 2022, sur la même période, ce chiffre est passé à 51,51%. Cette augmentation du nombre de CDI est particulièrement marquée dans le secteur du commerce des denrées alimentaires.

"Dans un contexte de 'War for talent' (guerre des talents), cette augmentation est un signe que le marché du travail est effectivement sous tension" explique Wim Demey, Customer Intelligence Manager chez Partena Professional.

En effet, la "machine de l'emploi" est aujourd'hui dense en Belgique , confirme Wim Demey à Trends Tendances. "Il y a beaucoup de demandes du côté des employeurs pour trouver de nouveaux collaborateurs. Il n'y a presque pas de chômage, ce sont donc les travailleurs qui ont le pouvoir."

Avant, les employeurs avaient le choix entre plusieurs candidats, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ils embauchaient d'abord en CDD pour voir si cela allait fonctionner avec leur nouvel employé. Mais maintenant, ils recrutent directement en CDI, car ils ne veulent pas laisser le candidat partir. Customer Intelligence Manager chez Partena Professional

Les flexi-jobs de plus en plus convoités

Le nombre de flexi-jobs - c'est-à-dire de travailleurs exerçant un emploi complémentaire à leur activité principale - a connu aussi une croissance très importante sur cette période de mai à juillet 2022.

Ainsi, la part des flexi-jobs est passée de 9,6% en 2021 à 15,7% en 2022, ce qui représente une forte croissance selon Partena Professional. Pour Wim Demey, il y a deux causes à cela : "d'un côté les employeurs cherchent des collaborateurs et n'en trouvent pas - comme dans l'Horeca. Ils n'ont donc pas le choix. De l'autre, on a des pensionnés qui, par exemple, cherchent un job, car avec l'inflation, la facture d'électricité et de gaz qui augmente, ils ont besoin d'un complément financier."

Là encore, les plus fortes augmentations touchent les secteurs de l'alimentation, du commerce de denrées alimentaires et les PME. Le secteur de l'Horeca a aussi bénéficié de cette hausse. Les contrats occasionnels sont en effet passés de 13,94% en 2021 à 18,25% en 2022.

Enfin, en ce qui concerne le nombre de contrats à durée déterminée (CDD), celui-ci a diminué, passant de 42,52% en 2021 à 40,34% en 2022.

Aurore Dessaigne

