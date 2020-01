La nouvelle direction de Nethys a mandaté le bureau de consultance EY et la banque Degroof Petercam pour vendre L'Avenir, rapporte L'Echo, vendredi. La vente devrait être annoncée dans le courant du mois de février. La coopérative montée par les travailleurs de L'Avenir devrait avoir son mot à dire.

Pour boucler la vente des Éditions de l'Avenir (L'Avenir, Moustique et Proximag), la nouvelle direction de Nethys a mandaté le bureau de conseil EY pour préparer le dossier de présentation et la banque Degroof Petercam pour gérer le volet financier de l'opération.

La coopérative mise en place par les travailleurs aura son mot à dire dans le nouvel ensemble, écrit L'Echo. Baptisée "Notre Avenir" et mise en place en octobre par les travailleurs du groupe, cette coopérative s'est donné pour objectif de lever un million d'euros afin de pouvoir grimper au capital de la nouvelle structure et décrocher des sièges au conseil d'administration.

