Paul Vacca Romancier, essayiste et consultant Opinion

Netflix vs Hollywood: "Roma", chant d'amour et cri d'alarme au cinéma

Quoi qu'il advienne aux Oscars dimanche, Roma, le film d'Alfonso Cuarón - déjà primé au Festival de Venise, aux Golden Globes et aux Baftas - sortira vainqueur. Soit il repart avec le plein de récompenses et ce sera le triomphe légitime d'un chef-d'oeuvre. Soit il récolte peu ou pas de statuettes, et c'est le monde du cinéma qui aura refusé de reconnaître Roma à sa juste valeur (c'est-à-dire celle de chef-d'oeuvre), et tout ça à cause d'une simple querelle sur son mode de diffusion.