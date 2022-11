Netflix va retransmettre en direct un spectacle de l'humoriste américain Chris Rock, une première pour le géant du streaming, qui souhaite reconquérir des abonnés et fait face à la concurrence d'autres plateformes proposant déjà des diffusions live.

Le spectacle sera diffusé début 2023, a annoncé Netflix jeudi, dans un communiqué où sa vice-présidente en charge de l'humour, Robbie Praw, a promis "un moment inoubliable".

Le groupe a subi une crise de croissance au premier semestre, avec une perte sèche de 1,2 million d'abonnés, qui l'a poussé à prendre diverses mesures pour inverser la tendance.

Il propose notamment depuis novembre un nouvel abonnement mensuel moins cher, mais avec publicité, afin d'attirer de nouveaux consommateurs et d'engranger des revenus supplémentaires.

Du sport en direct

L'expérimentation d'une retransmission en direct avec Chris Rock, qui a fait les gros titres au printemps lorsqu'il a été giflé par l'acteur Will Smith lors de la cérémonie des Oscars, est aussi un moyen de diversifier son offre.

Netflix envisage par ailleurs de proposer du sport en direct sur sa plateforme, selon des informations divulguées par le Wall Street Journal cette semaine.

Dans l'univers ultra-concurrentiel du streaming, où les plateformes sont désormais pléthore, ses rivaux Disney+ et Amazon Prime Video permettent déjà à leurs abonnés de regarder du sport ou des concerts en direct.

Netflix, qui a rebondi en gagnant 2,4 millions d'abonnés supplémentaires au troisième trimestre, organisait déjà un festival d'humour annuel à Los Angeles. Mais les spectacles donnés lors de cet événement n'étaient pas retransmis en direct.

