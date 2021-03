Le géant américain du streaming Netflix, qui a toujours fait preuve de laxisme quant au partage des mots de passe, est peut-être sur le point de changer de position, comme le rapportent plusieurs médias américains.

Des clients de la plateforme ont en effet reçu cette semaine un message d'avertissement visant à vérifier que l'utilisateur habite bien au même endroit que le propriétaire du compte.

Pour s'en assurer, Netflix propose d'envoyer un code par courriel ou par message texte. Si cela n'est pas le cas, l'usager est invité à s'inscrire gratuitement pour une durée de 30 jours.

"Ce test a pour but de s'assurer que les personnes qui utilisent des comptes Netflix sont autorisées à le faire", a indiqué un porte-parole de l'entreprise dans un communiqué envoyé à plusieurs médias américains, dont le site spécialisé The Streamable, qui a révélé le premier cette information jeudi.

Selon une enquête réalisée en février 2020 par la société de conseil Magid, un tiers des utilisateurs de services de streaming comme Netflix partagent leurs mots de passe avec des personnes qui ne vivent pas avec eux.

Cette pratique est depuis longtemps tolérée par Netflix, bien qu'elle soit officiellement proscrite par le règlement de la compagnie californienne.

L'entreprise a conforté fin 2020 sa position de numéro un du streaming vidéo payant en dépassant pour la première fois les 200 millions dans le monde.

Son nombre d'usagers a fortement augmenté à la faveur de la pandémie et des confinements.

