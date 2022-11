Les sociétés Neokids Belgium Olipo et Neokids Belgium CBKB ont fait aveu de faillite ce lundi devant le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ces deux sociétés, émanations de la société franco-luxembourgeoise Montessori Neokids aussi en difficulté financière, gèrent 17 crèches en Belgique, accueillent 400 enfants et emploient 110 personnes. Elles présentent une dette structurelle importante ainsi qu'un manque important de liquidités, et doivent en outre réaliser un certain nombre de travaux pour conserver l'agrément de plusieurs crèches. Si le tribunal juge la faillite fondée, un curateur sera nommé. Des repreneurs se seraient toutefois déjà manifestés.