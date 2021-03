Alizée Alexandre s'est passionnée pour les beurres d'oléagineux dont sont friands les Anglo-Saxons. En avril dernier, elle a créé sa propre marque belge. Le succès est plus qu'au rendez-vous.

La langue anglaise, très imagée, pullule de mots à double sens. Nut, par exemple, qualifie, à la fois, un écrou, une tête, un cinglé et un fruit à coque ou oléagineux. Comme les noisettes, les amandes ou les cacahuètes. Aux Etats-Unis, comme en Angleterre, les beurres ou pâtes d'oléagineux rencontrent un succès considérable. Le peanut butter (beurre de cacahuètes) s'y dévore comme le Nutella chez nous. Après un stage de six mois chez Nestlé après ses études, Alizée Alexandre a vécu un an à Londres. Elle y est devenue folle des pâtes d'oléagineux. "Quand je suis rentrée en Belgique, je me suis rendu compte qu'elles étaient quasiment impossibles à trouver. Cinq jours après ma séparation, très compliquée, avec L'Oréal, j'ai décidé de me lancer et d'en produire. Mes parents sont tombés de leur chaise: j'ai l'entrepreneuriat dans le sang ; pas eux. Mais cela ne les a pas empêchés de me soutenir ou de m'avancer l'argent pour la première production." Alizée Alexandre a patiemment affiné ses recettes dans sa cuisine. Elle a organisé des goûters et des petits-déjeuners pour les tester. Aujourd'hui, elle propose trois goûts différents: Amande Classique, Noix de Coco Amande et Noisette Amande Crunchy. Ils sont disponibles en pots de 225 g et, pour les deux premiers, en petits squeezes de quelques grammes. Ce sont des produits 100% naturels, sans huile de palme, additifs, conservateurs ni sucres ajoutés. Ils sont véganes, sans gluten et faits à façon par un fournisseur externe installé à proximité de la Belgique. Alizée Alexandre se charge ensuite du reste... "Au début, j'ai fait beaucoup de prospection commerciale. Un peu moins aujourd'hui. Mes pots sont disponibles sur le marché national via Delhaize. Mais on en trouve aussi chez Rob et d'autres plus petits revendeurs, et au Decathlon d'Evere. Sauf pour Delhaize, je gère toute la logistique moi-même au départ d'un centre spécialisé à Bruxelles. Chez Decathlon, je suis même obligée de remplir le rayon moi-même. Au départ, les squeezes étaient aussi destinés aux salles de sport mais, évidemment, avec la pandémie... Pareil pour l'horeca où des pots de 1 ou 5 kg étaient prévus pour les brunches et les petits-déjeuners. Je verrai bien quand tout rouvrira..."Officiellement, Natural Nut'ly s'est lancée en avril 2020. La société a alors levé 18.000 euros auprès d'Ulule, la plateforme de crowdfunding. Un succès inespéré qui a contribué à faire connaître la marque. A ce jour, c'est la seule levée de fonds réalisée par Alizée Alexandre. Elle a permis de lancer une deuxième production. Depuis, les ventes ont fait le reste. Au cours du deuxième semestre, Alizée Alexandre a écoulé 32.000 pots. De quoi voir l'avenir en rose et envisager des développements, notamment en personnel, quand la pandémie permettra de trouver de nouveaux débouchés. En attendant, un quatrième goût aux cacahuètes sera bientôt disponible et un cinquième est en développement. L'idée d'Alizée Alexandre est aussi de lancer des éditions limitées, notamment avec du chocolat, pour attirer de nouveaux publics.