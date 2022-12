Multipharma a ouvert un nouveau centre de production à Alleur (Liège), spécialisé dans la préparation de médication pour les patients de maisons de repos, annonce jeudi le groupe dans un communiqué. Vingt-deux personnes sont employées sur le site qui a demandé un investissement d'1,2 million d'euros.

Outre son réseau comptant environ 250 pharmacies, Multipharma compte désormais deux officines spécialisées dans la préparation de médication individuelle (PMI), à Alleur et Leeuw-Saint-Pierre, et cinq pharmacies spécialisées dans les soins pharmaceutiques aux MRS (maisons de repos et de soins).

A travers cette offre, l'entreprise entend "faciliter la vie du personnel des maisons de repos et de soins en les soutenant au mieux dans la politique de médication", selon les mots de Eveline De Laender, responsable B2B chez Multipharma. "Nous nous concentrons sur l'intégration complète des soins pharmaceutiques, de la prescription du médecin traitant à la prise des médicaments par le patient et au suivi." La nouvelle infrastructure liégeoise permet de servir quelque 10.000 patients, estime la société.

