Les Trends Gazelles Amabassadrices 2022 pour la province de Liège sont connues. Dans la catégorie des Grandes Entreprises, Multi Clever Trade est en tête. Dans les Moyennes Entreprises, PMSweet est à l'honneur, et pour les Petites Entreprises, on retrouve ADS H24. Présentations des lauréates.

Ce mercredi 23 mars, les Trends Gazelles Ambassadrices 2022 pour la province de Liège ont été dévoilées.

Lauréate pour les Grandes Entreprises: Multi Clever Trade, collections gagnantes

Multi Clever Trade propose, sous le nom d'Easy Clothes, du shopping en ligne de vêtements pour femmes qu'elle livre essentiellement en France et en Belgique.

PHILIPPE LHOEST & MICHAËL LABRO, FONDATEURS de PMsweet. © pg

Lauréate pour les Moyennes Entreprises: PMSweet, les macarons du succès

En moins de 10 ans, PMSweet s'est invitée à la table des plus grands producteurs de macarons à l'échelle mondiale. Mais elle ne compte pas en rester là.

Lauréate pour les Petites Entreprises: ADSH24, les saint-bernards de la route

Actif dans le grand Liège, le dépanneur ADS H24 s'est réorganisé et a modernisé son parc de véhicules ces dernières années afin d'aider au mieux ses clients.

DAMIEN WITHERS, administrateur de ASD H24 © PG

