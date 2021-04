Cela bouge chez Lunch Garden.

Le fonds d'investissement londonien Bregal Freshstream n'est plus l'actionnaire de référence. C'est la stratégie que ce dernier avait mise en place pendant la pandémie qui avait conduit au départ de la CEO Annick van Overstraeten (aujourd'hui au Pain Quotidien), à son remplacement par Ann Biebuyck, et abouti à la perte d'une septantaine d'emplois suite au plan de restructuration annoncé en octobre dernier. Après un refinancement de l'entreprise, Bregal Freshstream devient minoritaire, l'actionnaire de référence étant désormais Intermediate Capital Group (ICG), un autre fonds britannique très actif dans la restauration européenne. Reste à savoir le sort que celui-ci réservera aux nouveautés annoncées l'automne dernier pour Lunch Garden, comme le service à table ou le désir d'exploiter le créneau des hôpitaux et des musées via le concept Bistro Garden. En effet, Vermaat, le groupe néerlandais spécialisé dans les restaurants d'hôpitaux et de musées aux Pays-Bas, a quitté l'actionnariat à l'occasion du même refinancement.