Le groupe de restauration collective Sodexo, géant mondial de son secteur, a annoncé le décès de son fondateur et président d'honneur Pierre Bellon, lundi à Paris, à l'âge de 92 ans, dans un communiqué.

Né en 1930 à Marseille, Pierre Bellon a fondé Sodexo en 1966, une société dont il a fait un poids lourd jusqu'à le hisser dans le CAC 40.

Il a conservé ses fonctions de directeur général jusqu'en septembre 2005 et quitte la présidence du groupe en 2016, laissant ce poste à sa fille Sophie Bellon.

C'est également Sophie Bellon qui assure l'interim de la direction générale du groupe depuis le 1er octobre, poste vacant depuis le départ de Denis Machuel, qui a quitté ses fonctions fin septembre.

Avec une capitalisation boursière de 12 milliards d'euros, Sodexo est présent dans 58 pays, et compte 412.000 salariés. Le groupe est actif dans la restauration (scolaire, d'entreprise ou en milieu médical...), l'accueil, le nettoyage, la maintenance d'installations et la conciergerie.

