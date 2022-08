Le nombre de billets de match vendus pour le Mondial-2022 a atteint au total 2,45 millions avant l'ultime phase de vente programmée d'ici le grand rendez-vous planétaire au Qatar (20 novembre-18 décembre), a annoncé jeudi la Fifa.

Lors d'une nouvelle phase de vente organisée du 5 juillet au 16 août sur la base du principe "premier arrivé, premier servi", 520.532 billets supplémentaires ont été vendus, a précisé l'instance organisatrice de la Coupe du monde. Les supporters résidant au Qatar, aux États-Unis, en Angleterre, en Arabie saoudite, au Mexique, aux Émirats arabes unis, en France, en Argentine, au Brésil et en Allemagne sont en tête du classement des ventes de billets par pays de résidence, ajoute la Fifa.

Pour les matches de poules, la fédération internationale précise que les affiches "qui ont eu le plus de succès" ont été Cameroun-Brésil (groupe G), Brésil-Serbie (groupe G), Portugal-Uruguay (groupe H), Costa Rica-Allemagne (groupe E) et Australie-Danemark (groupe D, celui de la France).

En juin, les organisateurs avaient fait état d'une "demande record" de billets, chiffrant le total écoulé à l'époque à 1,2 million. Début juillet, la Fifa a ensuite évoqué 1,8 million de billets vendus.

Il y a en tout 3.010.679 billets disponibles pour le Mondial-2022. Le chiffre de 2,45 millions correspond aux billets vendus à l'ensemble des catégories (grand public, partenaires de la Fifa, fédérations, hospitalités...). Plus d'un million de visiteurs sont attendus dans au Qatar, pays de 2,8 millions d'habitants, pour la première Coupe du monde de l'histoire dans un pays arabe.

Une ultime phase de vente, dite de "dernière minute", est programmée à l'approche du tournoi, selon la Fifa. L'instance annoncera fin septembre la date de début de cette dernière phase, qui fonctionnera également sur le principe du "premier arrivé, premier servi" et durera jusqu'au terme de la compétition le 18 décembre.

