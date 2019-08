Les utilisateurs belges de Facebook seraient de moins en moins nombreux. Une hémorragie qui ne doit cependant pas affoler les dirigeants du réseau social. Voici pourquoi.

Les Belges n'aiment-ils plus Facebook ? Au cours des six derniers mois, le nombre de Belges actifs sur le réseau social de Mark Zuckerberg serait en recul de 7,3%, passant à 6,8 millions. Tel est le constat établi par Xavier Degraux, expert et coach en réseaux sociaux, sur la base des chiffres qu'il a compilés récemment.

...