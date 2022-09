Alors qu'une nouvelle campagne de vaccination anti-covid va démarrer sous peu en Belgique, la paix des braves semble rompue entre les plus grand fabricants. Moderna vient en effet d'engager des poursuites judiciaires contre Pfizer et BioNTech

Alors qu'une nouvelle campagne de vaccinatio. Une plainte a été déposée conjointement devant le tribunal régional de Düsseldorf et la cour fédérale du district du Massachuset...

Alors qu'une nouvelle campagne de vaccinatio. Une plainte a été déposée conjointement devant le tribunal régional de Düsseldorf et la cour fédérale du district du Massachusetts. Selon Moderna, le vaccin Cominarty violerait les brevets qu'elle a déposés entre 2010 et 2016 et portant sur la technologie fondamentale de l'ARN messager. En octobre 2020, la biotech américaine avait renoncé à ses brevets dans le cadre de la pandémie. Au mois de mars dernier, elle a logiquement revu sa politique en limitant cette renonciation à 92 pays en voie de développement. Elle s'attendait donc à ce que Pfizer / BioNTech lui demandent une licence. Ce que ces derniers n'ont pas fait. Dans sa plainte, Moderna n'exige pas le retrait du Cominarty du marché mais demande des dommages et intérêts pour la période commençant le 8 mars 2022 et concernant les marchés hors desdits 92 pays.