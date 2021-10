Mobilize, c'est le nom de la nouvelle marque du groupe Renault dédiée aux services de mobilité.

La première voiture de cette enseigne sera cette Limo, un crossover de 4,67 m de long fabriqué dans l'empire du Milieu par Jiangling, partenaire chinois de Renault. Exclusivement électrique, la Limo est animée par un moteur de 150 ch et 220 Nm de couple, alimenté par une batterie de 60 kWh, qui offre une autonomie théorique d'environ 450 km. Mais cette voiture n'est pas à vendre... Les clients pourront uniquement la louer, via plusieurs formules d'abonnement. Et le modèle ne s'adresse pas directement aux particuliers, mais sera réservé prioritairement aux professionnels: services de taxis, de transport ou de location à la demande. Des marchés qui connaissent une forte croissance. La voiture arrivera en Europe courant 2022, d'abord dans de petites flottes de tests, avant un éventuel déploiement à plus large échelle. Renault compte beaucoup sur cette nouvelle marque Mobilize et espère que les services de mobilité généreront 20% de son chiffre d'affaires d'ici à 2025.

© PG

