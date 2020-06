Mithra a levé avec succès 65 millions d'euros en fonds bruts via un placement privé, annonce jeudi soir la société liégeoise spécialisée dans la santé féminine. Elle voit ainsi son capital augmenter de 8,74%, pour dépasser les 31 millions d'euros. Le nombre d'actions en circulation croît dans la même proportion, d'environ 3 millions d'unités, pour atteindre plus de 42,5 millions d'actions ordinaires.

Ce placement privé représente une étape clé de la stratégie de financement jusqu'à la commercialisation du contraceptif de nouvelle génération Estelle, tout en assurant le développement du traitement hormonal candidat Donesta, commente Mithra.

Son produit servira ainsi principalement à soutenir les dépenses liées à l'étude de phase 3 de Donesta, à répondre aux besoins de fonds de roulement, à poursuivre le financement en recherche et développement et à assurer les besoins généraux de la société, énumère celle-ci.

Parmi les investisseurs figurent des spécialistes des soins de santé, indique Mithra.

Le paiement et la remise des nouvelles actions devraient avoir lieu le 23 juin, avec une demande d'admission des nouvelles actions à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Brussels, précise encore la société liégeoise.

