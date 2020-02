L'anneau contraceptif hormonal Myring de l'entreprise liégeoise Mithra est désormais disponible dans les pharmacies belges, annonce le spécialiste de la santé féminine mercredi. Il est distribué par Ceres Pharma sous le nom de Myloop.

A ce jour, Mithra a accordé des licences Myring à des leaders pharma de 16 marchés, dont les Etats-Unis, l'Allemagne et l'Italie. "D'autres contrats sont attendus dans les prochains mois, notamment en Europe où Mithra a déjà obtenu 19 autorisations de mise sur le marché, les quatre dernières étant prévues pour 2020."

Quelque 1,8 million d'anneaux devraient être produits cette année.

"Après toutes ces années de recherche et développement, nous sommes particulièrement heureux et fiers de voir notre anneau vaginal contraceptif arriver dans les pharmacies belges", commente le CEO François Fornieri.

