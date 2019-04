Mithra: de la spin-off de l'université de Liège à une société de classe mondiale

La société liégeoise biopharmaceutique Mithra, spécialisée en santé féminine, a remporté, mardi, l'essenscia Innovation Award 2019 avec Estelle, une pilule contraceptive de nouvelle génération basée sur l'hormone naturelle estetrol. Cette société liégeoise a démarré comme spin-off de l'Université de Liège en 1999 avant de s'imposer comme une société wallonne de classe mondiale.

Mithra a été créée en 1999 par Daniel Fornieri et le professeur Jean-Michel Foidart. Vingt ans plus tard, la capitalisation boursière de Mithra atteint plus d'1 milliard d'euros.

Mithra se concentre notamment sur deux produits à base d'estetrol: la pilule contraceptive Estelle et Donesta un traitement hormonal des symptômes vasomoteurs de la ménopause de nouvelle génération. Mithra c'est aussi le Tibelia, un produit de thérapie hormonale à l'attention des femmes lors de la ménopause, le Zorelinec (implant sous-cutané biodégradable indiqué pour le cancer de la prostate et du sein et les pathologies gynécologiques bénignes) et Myring, un anneau vaginal contraceptif.

En 2018, le chiffre d'affaires de Mithra a augmenté de plus de 42%, pour atteindre 65,5 millions d'euros. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a, lui, bondi de 308%, passant de -18,4 millions d'euros en 2017 à 38,3 millions d'euros l'an dernier.