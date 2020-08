La société Mithra spécialisée dans la santé féminine a lancé ce mercredi la commercialisation de son anneau vaginal contraceptif "Myring" aux Pays-Bas, a-t-elle annoncé.

"Les Pays-Bas représentent le cinquième lancement commercial européen cette année, en plus de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne et de l'Autriche, ce qui souligne les efforts que nous avons déployés en matière de fabrication et de livraison pendant cette crise sanitaire sans précédent", souligne le CEO François Fornieri dans un communiqué.

L'anneau contraceptif vaginal de Mithra sera distribué aux Pays-Bas par Novalon. Avec 315.000 anneaux vaginaux vendus par an, le marché néerlandais des anneaux contraceptifs est évalué à environ 2,75 millions d'euros.

