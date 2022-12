Une haie d'honneur formée par les employés du Panasonic Center à Tokyo a accueilli lundi matin la princesse Astrid, accompagnée de plusieurs ministres, pour une visite célébrant l'association fructueuse entre le géant nippon de la technologie et l'entreprise bruxelloise Zetes.

Ce fleuron belge, fondé en 1984 et actif dans les méthodes d'identification digitale, a rejoint Panasonic Corporation en 2017 en tant que filiale indépendante et poursuit son développement à travers le monde.

Comme l'ont rappelé plusieurs intervenants, la technologie développée par Zetes est déjà appliquée dans des domaines très concrets, notamment au Japon. Toyota Mobility Parts, filiale du groupe automobile spécialisée dans la vente de pièces détachées, a récemment décidé de faire appel à Zetes et Panasonic afin d'améliorer l'efficacité de ses livraisons. Une solution sur mesure permet désormais à la société d'avoir une vision, en temps réel, de la livraison des pièces. Le système, d'abord utilisé dans une seule implantation, est en plein développement à l'échelon national.

Par ailleurs, Zetes peut également se targuer d'être en charge de la production des cartes d'identité belges (eID) et des passeports nouvelle génération introduits en 2021. "Le passeport belge est désormais celui disposant des meilleures garanties de sécurité au monde", a souligné Ronny Depoortere, président de la division People ID chez Zetes.

"Le contexte européen est favorable à notre technologie grâce à la volonté de la Commission européenne de lancer un système d'identité numérique dans tous les États membres." Au Japon aussi, Zetes veut croire en sa bonne étoile. Le pays du soleil levant envisage, selon Ronny Depoortere, de renouveler son passeport, ce qui laisse entrevoir une belle opportunité pour l'entreprise belge.

"Smart Town"

La rencontre a été suivie d'une visite du centre d'exposition des technologies Panasonic. L'endroit, surprenant, est une vitrine high-tech des activés de l'entreprise et de ses ambitions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Après un bref historique de la compagnie, créée en 1918 et spécialisée à l'époque en douilles et culots de lampes électriques, la princesse Astrid a fait connaissance avec plusieurs innovations de pointe comme le X-Area Robo. Ce petit véhicule électrique totalement autonome est déjà utilisé dans plusieurs villes japonaises afin d'effectuer, notamment, des livraisons à domicile.

La compagnie a également évoqué ses trois "Smart Town", sortes de quartier du futur où l'intelligence artificielle est utilisée dans des domaines aussi divers que la santé, la mobilité et le logement. En outre, Panasonic a souligné son objectif de réduire à zéro ses émissions de CO2 d'ici 2030. La Princesse, qui a salué la qualité des explications reçues, s'est vu remettre une estampe japonaise traditionnelle en guise de conclusion de la visite.

L'ensemble des participants à la mission économique belge au Japon est arrivé dans la capitale nipponne dimanche, a constaté sur place l'agence Belga. Une première partie de la délégation, menée par la princesse Astrid et plusieurs ministres dont Hadja Lahbib, ministre des Affaires étrangères, avait déjà atterri samedi en fin d'après-midi à Tokyo.

Au total, plus de 600 personnes - patronnes et chefs d'entreprises, officiels et représentants académiques - prennent part à cet événement de grande ampleur visant à réaffirmer les liens économiques unissant l'archipel nippon à la Belgique.

