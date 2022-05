La nouvelle génération de Mini (la cinquième, déjà) est attendue en 2023.

Le constructeur a confirmé le lancement des versions trois portes et Cabrio. On sait aussi que le modèle sera disponible également en variante électrique. Celle-ci a déjà été surprise il y a quelques semaines en phase d'essais dans la neige laponne, dans le nord de la Suède. Le but était de tester les performances de la batterie dans le grand froid mais aussi de régler le châssis au mieux pour la conduite sur route glissante. On ne connaît actuellement pas l'autonomie exacte de cette nouvelle Mini électrique. A noter que l'on attend également l'an prochain la nouvelle génération du SUV Countryman, qui sera également disponible en version purement électrique. Des variantes à essence de ces deux modèles seront toujours proposées. Mais, à partir de 2030, toute la gamme Mini deviendra exclusivement électrique.