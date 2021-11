Microsoft a annoncé mardi le lancement de son nouveau plan d'investissement pluriannuel, Digital AmBEtion, "conçu pour accélérer la transformation numérique des secteurs public et privé en Belgique".

Sans en dévoiler le montant, le géant technologique affirme qu'il permettra de générer jusqu'à 31,5 milliards d'euros de nouveaux revenus en Belgique et de créer plus de 60.000 emplois (directs et indirects) dans les quatre ans.

Digital AmBEtion repose sur trois piliers: fournir une infrastructure numérique de premier ordre (en transformant trois bâtiments existants en centres de données locaux), aider les citoyens à développer des compétences numériques (en misant sur la formation et l'éducation permanente) et créer un impact sociétal durable.

La transformation des trois bâtiments en trois centres de données locaux permettra de les doter "des dernières avancées en termes de sécurités des données et de solutions cloud". "Avec la nouvelle région de centres de données, les entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité auront accès à Microsoft Azure, qui fournit des services cloud et des possibilités qui couvrent l'informatique, les réseaux, les bases de données, l'analytique, l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets (IoT)", indique Microsoft.

"Microsoft a fait un choix fort en choisissant la Belgique comme lieu d'implantation de sa prochaine région de datacenters", se réjouit le Premier ministre Alexander De Croo. "Ces dernières semaines, la Belgique a prouvé à plusieurs reprises qu'elle pouvait jouer un rôle de premier plan en Europe. En attirant de nombreux projets d'avenir (ArcelorMittal à Gand, Volvo Cars et Audi...), en attirant les meilleurs partenaires et en plaçant son expertise et ses talents au coeur d'une stratégie très claire : l'avenir se dessine à travers une économie plus durable, numérique et inclusive." M. De Croo, qui souligne l'importance des technologies pour continuer à travailler en temps difficiles alors qu'il est actuellement en quarantaine, considéré comme cas contact de son homologue français, estime que les derniers investissements annoncés en Belgique "démontrent l'attractivité de notre pays pour être un acteur de l'économie du futur".

Le plan annoncé mardi "va au-delà des infrastructures et adopte une approche holistique pour soutenir l'économie nationale et la société au sens large, en mettant l'accent sur les compétences et la durabilité", relève le vice-président exécutif de Microsoft, Jean-Philippe Courtois.

Au cours des prochains mois, Microsoft présentera d'autres aspects de son plan Digital AmBEtion pour soutenir la croissance économique inclusive et la numérisation.

