Vingt ans après le premier "Halo", Microsoft espère doper les ventes de sa dernière génération de consoles Xbox et redynamiser sa série de science-fiction militaire, avec la sortie mercredi d'un nouvel épisode.

Jouable sur consoles et PC, "Halo Infinite" renoue avec les aventures de Master Chief, toujours équipé de son armure futuriste et de sa panoplie d'armes lourdes, et engagé dans un conflit interstellaire se déroulant au 26e siècle.

Cet opus, très attendu, revêt une importance cruciale pour "tout l'écosystème Xbox", souligne Mat Piscatella du cabinet de recherche NPD Group.

"La sortie est importante pour les nouvelles consoles, mais pas seulement", indique ce spécialiste du secteur, qui rappelle que Microsoft vise également l'immense communauté de joueurs ayant recours à des services de jeu à la demande grâce au "cloud" (informatique à distance).

Le géant américain compte sur "Halo Infinite" pour refaire une partie de son retard sur Sony, les deux groupes ayant commercialisé leurs consoles les plus récentes à quelques jours d'intervalle en novembre 2020.

Selon les chiffres d'Ampere Analysis, le constructeur japonais avait vendu fin septembre 12,8 millions de PlayStation 5, près du double des 6,7 millions de Xbox Series X et S écoulées à la même date.

La Switch de Nintendo, sortie en 2017, s'était elle vendue à près de 90 millions d'exemplaires.

- Retards -

Initialement prévu pour le lancement des dernières Xbox, "Halo Infinite", développé par le studio 343 Industries, a vu sa sortie repoussée à plusieurs reprises.

En cause, des retards liés à la pandémie, mais aussi la salve de commentaires négatifs et de railleries après la publication, en juillet 2020, d'une vidéo du jeu aux graphismes jugés indigents par de nombreux joueurs.

Le studio 343 Industries a revu sa copie et surpris les fans en proposant une version d'essai gratuite le 15 novembre, date anniversaire de la sortie de la première Xbox et de "Halo : Combat Evolved".

"Ma première impression, c'est que le jeu est à la fois proche et très différent des autres Halo, ce qui est pour moi un parfait équilibre", décrit Jenn, une joueuse professionnelle, connue sous le pseudonyme Queen x3.

Comme de nombreux streamers de Twitch et de plateformes de diffusions de parties, cette Américaine de 28 ans apprécie particulièrement l'aspect compétitif de la série.

"Très peu de gens sont capables de prendre une manette et d'être super forts du premier coup", décrit-elle.

- Musée virtuel -

Indissociable de la première console grand public de Microsoft, "Halo" a séduit des dizaines de millions d'adeptes et révolutionné le genre du jeu de tir en vue subjective.

Joshua "Mash" Mashlan, qui entraîne des joueurs professionnels de "Halo" pour des tournois d'e-sport, a découvert la saga avec le deuxième opus, commercialisé en 2004.

"Quand +Halo 2+ est sorti, il y avait des pubs sur les panneaux de Times Square et les gens faisaient la queue dans la rue", se souvient le jeune homme de 28 ans.

Tous jeux confondus, la série s'est écoulée à 81 millions d'exemplaires, a communiqué Microsoft le 15 novembre.

Le jour de sa sortie, la version bêta de "Halo Infinite" a, elle, réuni simultanément plus de 270.000 joueurs, selon la base de données SteamDB.

La popularité de la licence a largement dépassé les frontières du jeu vidéo, avec des déclinaisons dans des romans, des bandes-dessinées, des films et une série TV en développement, co-produite par Steven Spielberg.

Pour célébrer les vingt ans de la Xbox et de "Halo", Microsoft a ouvert un musée virtuel, qui retrace les grandes dates de ses consoles de salon.

En cliquant sur la figurine de Master Chief, les visiteurs accèdent à une salle permettant de voir l'évolution visuelle du personnage principal de la saga à travers les différents épisodes.

