Microsoft, qui a lancé un plan de licenciement massif, a fait des prévisions financières décevantes mardi, signe que la conjecture économique finit par rattraper même les géants du cloud.

Le groupe de Redmond (nord-ouest des Etats-Unis) a vu sa croissance décélérer et ses profits diminuer lors du dernier trimestre 2022.

D'octobre à décembre, il a réalisé un chiffre d'affaires de 52,7 milliards de dollars, soit +2% sur un an, alors que c'est un habitué des croissances à deux chiffres.

Son bénéfice net est ressorti à 16,4 milliards, en baisse de 12% sur un an, d'après son communiqué de résultats publié mardi.

A leur publication, ces chiffres ont d'abord rassuré le marché, qui s'attendait à pire. Microsoft prenait environ 4% à Wall Street lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse.

Mais le titre perdait 1,31% après la conférence téléphonique aux analystes, où l'entreprise a indiqué tabler sur des revenus compris entre 50,5 et 51,5 milliards de dollars pour le trimestre en cours, moins qu'escompté par le marché.

Microsoft s'attend à une demande plus faible que l'année dernière pour ses activités liées aux ordinateurs personnels, comme son système d'exploitation Windows.

Surtout, la croissance de l'informatique à distance (cloud) devrait continuer à ralentir, notamment celle de la plateforme Azure.

Pendant le trimestre dernier, l'activité "intelligent cloud", qui rassemble ses serveurs et services d'analyses de données, a rapporté 21,5 milliards de dollars au deuxième trimestre de son exercice décalé (+18% sur un an).

Azure a porté l'activité, mais avec une croissance plus faible que d'habitude, à 31%.

Economies et investissements

"Certains contrats de cloud pourraient être revus à la baisse au moment où les entreprises réévaluent leurs projets de centres de données" à cause de leurs difficultés budgétaires, remarque Dan Ives, de Wedbush.

Mais selon cet analyste, l'appétit du gouvernement et de l'armée pour ces infrastructures ne se dément pas, et de nombreuses sociétés n'ont pas encore effectué leur transition numérique.

"Nous pensons que la transition vers le cloud (des entreprises et organisations) reste inférieure à 50% et représente donc une opportunité massive pour Microsoft" malgré la mauvaise conjoncture économique, précise-t-il.

L'entreprise a annoncé la semaine dernière le licenciement d'ici fin mars de près de 5% de ses effectifs, soit environ 10.000 employés, pour faire face à l'incertitude économique et aux changements de priorités de ses clients.

Un "choix difficile", a expliqué le patron Satya Nadella dans une lettre aux employés, mais nécessaire "dans un secteur qui ne pardonne pas à ceux qui ne s'adaptent pas aux changements de plateforme".

Le groupe a aussi indiqué lundi qu'il allait investir "plusieurs milliards de dollars" pour élargir son partenariat avec le spécialiste de l'intelligence artificielle (IA) OpenAI, créateur notamment du robot conversationnel ChatGPT, qui suscite enthousiasme et effroi jusque chez le géant Google.

Microsoft va "transformer les modèles d'IA les plus avancés en une nouvelle plateforme informatique", a promis le patron Satya Nadella, cité dans le communiqué de résultats mardi.

Il espère aussi finaliser d'ici la fin de l'année le rachat du géant des jeux vidéo Activision Blizzard, malgré les obstacles posés par régulateurs américains et européens.

L'autorité américaine de la concurrence (FTC) a lancé en décembre des poursuites pour bloquer l'acquisition à 69 milliards de dollars de l'éditeur de titres comme "Call of Duty" et "Candy Crush".

L'Union européenne a de son côté ouvert une enquête pour savoir si la transaction rendrait les jeux d'Activision exclusifs à la Xbox, la console de jeux commercialisée par Microsoft.

