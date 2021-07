Michel Doukeris a pris jeudi les fonctions d'administrateur délégué d'Anheuser-Busch InBev, succédant ainsi à Carlos Brito, qui a quitté ses fonctions de CEO. C'est ce qu'indique le géant brassicole dans un communiqué.

"Je suis très humblement touché par l'opportunité de diriger cette incroyable entreprise et j'ai hâte de travailler avec nos collègues talentueux et dévoués à travers le monde, alors que nous continuons à rêver grand et à nous appuyer sur notre héritage de 600 ans", déclare Michel Doukeris.

AB Inbev avait annoncé début mai que Carlos Brito quitterait ses fonctions après 15 ans en tant que CEO et 32 ans au sein de l'entreprise.

La société a par ailleurs annoncé que Brendan Whitworth serait nommé président de la zone Amérique du Nord et directeur général d'Anheuser-Busch, succédant à Michel Doukeris à compter du 1er juillet. Ezgi Barcenas sera quant à elle nommé responsable du développement durable (Chief Sustainability Officer) du groupe à compter du 1er août 2021.

