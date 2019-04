Avec Michael Rapino aux commandes, Live Nation Entertainment rafle tout sur son passage dans l'industrie de la musique. Le rachat par ce promoteur de concerts américain de la société d'exploitation Antwerps Sportpaleis n'a étonné personne.

La musique est une grande entreprise que Michael Rapino n'a de cesse de développer. Le Canadien est à la tête de Live Nation depuis 2005, l'année de l'entrée en Bourse de la société. Après I'avoir guidée dans les méandres des premières années en Bourse, il a orchestré sa fusion en 2010 avec Ticketmaster, leader mondial de la billetterie. Aujourd'hui, le colosse Live Nation Entertainment emploie 9.500 collaborateurs à temps plein et 29.000 temporaires, organise chaque année 30.000 spectacles et plus de 100 festivals, et vend 570 millions de tickets de concerts. En Belgique, il a à son actif l'organisation de Rock Werchter et de Graspop. Forest National, le Sportpaleis, la Lotto Arena et le Stadsschouwburg à Anvers, l'Ethias Arena et le Grenslandhallen à Hasselt, et le Capitole à Gand sont tombés dans son escarcelle avec la reprise de la SA Antwerps Sportpaleis. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué mais personne ne peut rivaliser avec l'...