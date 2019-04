Michaël Aguilar: "Vendeurs, ne résistez pas à ce tsunami 2.0"

Bastien Pechon Journaliste

Commerce en ligne, applications bancaires, magasins sans caissiers, enceintes connectées, etc., la révolution digitale en cours n'épargne pas les vendeurs et les commerciaux. Comment en sortir vainqueur ? Tentative de réponse avec Michaël Aguilar, conférencier français et dirigeant du cabinet de conseil et de formations en développement commercial Vendeurs d'Elite.

