L'enseigne britannique MG (rachetée en 2007 par le groupe chinois SAIC) va bientôt élargir sa gamme avec le premier break entièrement électrique du marché.

Il mesure 4,60 mètres de long, soit l'équivalent d'un break Golf et conserve un coffre décent malgré ses grosses batteries. Le modèle sera lancé avec des accus de 61 kWh (autonomie officielle de 400 km). Une version à batterie de 50 kWh suivra, avec une autonomie de 320 km. Le modèle dispose d'un chargeur AC triphasé de 11 kW. Ce break électrique de 1.600 kilos développe 156 ch et 280 Nm de couple. Il peut tracter un attelage de 500 kg et supporter 75 kg de bagages sur son toit. La MG 5 sera disponible en avril. Le tarif officiel n'est pas encore connu, mais l'importateur indique qu'il devrait tourner autour de 35.000 euros pour la version à grosse batterie.