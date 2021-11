Désormais détenue par le groupe chinois SAIC, la marque MG élargit sa gamme sur notre marché avec ce grand SUV électrique, qui se pose en concurrent des Skoda Enyaq, VW ID. 4 & Cie.

Le look est plutôt stylé et l'équipement de série très complet, avec notamment une énorme tablette centrale de 19,4 pouces, mais aussi un toit panoramique, des sièges électriques en cuir, une pompe à chaleur, de multiples assistances à la conduite, etc. MG propose deux versions de ce SUV électrique: 180 ch (deux moteurs et propulsion) ou 288 ch (trois moteurs et transmission intégrale), avec une batterie assez modeste de 65 kWh nets, qui offrirait une autonomie officielle d'environ 400 kilomètres. Les commandes sont ouvertes et le tarif débute à 45.985 euros pour la 180 ch et 50.485 euros pour la 288 ch, ce qui n'est pas donné pour un modèle chinois mais reste moins cher à équipement équivalent que les concurrents européens.

