L'Autorité de la concurrence (ABC) a approuvé la reprise du groupe Mexico Natie par Katoen Natie. Les deux entreprises avaient fait part de leurs intentions en septembre.

La reprise se fait via une procédure simplifiée. L'Autorité estime qu'il n'y a pas d'objection à cette manoeuvre. Le groupe de logistique anversois Katoen Natie, appartenant à l'homme d'affaires Fernand Huts, est actif dans l'exploitation de terminaux portuaires pour le chargement et le déchargement de marchandises, de conteneurs et d'autres produits, la fourniture de services logistiques pour le stockage et la manutention de produits, la fourniture de services semi-industriels ainsi que l'ingénierie des processus et de la chaîne d'approvisionnement. Mexico Natie a démarré ses activités en 1871. Le groupe se compose de plusieurs entités actives dans la fourniture de services logistiques, d'entreposage, d'acconage, d'expédition et de transport dans le port d'Anvers et ses environs, précise l'ABC. En juillet, les cinq principaux actionnaires de Mexico Natie avaient indiqué qu'ils envisageaient de quitter l'entreprise, ouvrant la porte à d'éventuels acheteurs dont la société anversoise. Les deux entités avaient signé un premier accord en septembre.

