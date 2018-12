MeToo: "Récompensez les comportements positifs" ou comment gérer les conduites transgressives au travail

Commençons par jeter un oeil sur les chiffres. L'an dernier, 34 % des travailleurs ont été victimes d'un comportement inapproprié. C'est ce qu'a dévoilé une enquête relative aux facteurs psychosociaux sur le lieu de travail menée par Mensura, le plus grand service externe de prévention et de protection au travail en Belgique. Dans un cas sur quatre, il s'agit d'une agression physique ou verbale. Le harcèlement et la discrimination arrivent en deuxième position avec 13 % des cas. Enfin, 2 % des personnes interrogées ont été con- frontées à un comportement transgressif à caractère sexuel. Les jeunes sont ceux qui échappent le plus souvent à ce fléau (27 %) tandis que les personnes de 45 à 54 ans en sont les premières victimes (38 %). Par ailleurs, les femmes (37 %) sont plus souvent touchées que les hommes (32 %).

...